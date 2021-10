Cirio–Lo Russo pronti a lavorare insieme per il bene del Piemonte. Mano tesa anche a Damilano (Di martedì 19 ottobre 2021) Una telefonata per fare i complimenti per la vittoria apre la strada all’interlocuzione tra il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il neosindaco di Torino Stefano Lo Russo. Un tempo si chiamavano cortesie istituzionali, ora “interesse per lavorare insieme”: in ogni modo sembrano superarsi le divergenze tra visioni politiche per il bene comune. Ieri ho telefonato a Lo Russo per fargli i complimenti perché l’interesse del lavorare insieme viene prima di tutto. Ci incontreremo sicuramente a brevissimo, appena avrà nominato la sua Giunta”: così il governatore del Piemonte Alberto Cirio dopo la vittoria del centrosinistra a Torino.“Mi sederò al tavolo con il sindaco di Torino per pianificare con lui il futuro della città, ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 19 ottobre 2021) Una telefonata per fare i complimenti per la vittoria apre la strada all’interlocuzione tra il presidente della RegioneAlberto Cirio e il neosindaco di Torino Stefano Lo. Un tempo si chiamavano cortesie istituzionali, ora “interesse per”: in ogni modo sembrano superarsi le divergenze tra visioni politiche per ilcomune. Ieri ho telefonato a Loper fargli i complimenti perché l’interesse delviene prima di tutto. Ci incontreremo sicuramente a brevissimo, appena avrà nominato la sua Giunta”: così il governatore delAlberto Cirio dopo la vittoria del centrosinistra a Torino.“Mi sederò al tavolo con il sindaco di Torino per pianificare con lui il futuro della città, ...

