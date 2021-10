Ciclismo su pista, Marco Villa: “Ganna e Milan sicuri, restano tre posti. Moro di sicuro sarà in gara. Viviani per la madison a Parigi” (Di martedì 19 ottobre 2021) Andranno in scena da domani, mercoledì 20, a domenica 24 ottobre 2021 i Mondiali senior di Ciclismo su pista, previsti a Roubaix, in Francia, in cui saranno in palio, nelle 5 giornate di gare, 26 titoli iridati. Alla vigilia della rassegna iridata ha parlato al sito della FederCiclismo il CT Marco Villa. Con queste parole il tecnico presenta la rassegna iridata: “La condizione del gruppo è ancora molto buona. Sebbene siamo a fine stagione i ragazzi hanno tenuto la concentrazione giusta per arrivare ad un Campionato del Mondo. Questo sarà il calendario dei prossimi 4 anni e del prossimo biennio di qualificazione olimpica; dobbiamo prendere l’abitudine e capire come gestire la stagione per arrivare, anche in futuro, in condizione in questa fase della stagione“. Sulle prime gare francesi: ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Andranno in scena da domani, mercoledì 20, a domenica 24 ottobre 2021 i Mondiali senior disu, previsti a Roubaix, in Francia, in cui saranno in palio, nelle 5 giornate di gare, 26 titoli iridati. Alla vigilia della rassegna iridata ha parlato al sito della Federil CT. Con queste parole il tecnico presenta la rassegna iridata: “La condizione del gruppo è ancora molto buona. Sebbene siamo a fine stagione i ragazzi hanno tenuto la concentrazione giusta per arrivare ad un Campionato del Mondo. Questoil calendario dei prossimi 4 anni e del prossimo biennio di qualificazione olimpica; dobbiamo prendere l’abitudine e capire come gestire la stagione per arrivare, anche in futuro, in condizione in questa fase della stagione“. Sulle prime gare francesi: ...

