Ciclismo su pista, il quartetto campione olimpico vuole prendersi anche il mondo. Nuova sfida alla Danimarca (Di martedì 19 ottobre 2021) L'entusiasmo e la gioia di Tokyo non sono ancora passati. La voglia di vincere non manca: bisogna chiudere un cerchio, dalle Olimpiadi ai Mondiali. Scatta domani la manifestazione iridata di Ciclismo su pista nel velodromo francese di Roubaix, l'Italia punta alla medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre. I quattro olimpionici Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e Francesco Lamon vogliono prendersi anche il mondo, con Marco Villa, commissario tecnico azzurro, pronto a guidarli e ad accoglierli festante com'è già accaduto qualche mese fa in terra giapponese. Non sarà facile: il successo in questa disciplina all'Italia manca dal lontano 1997, mentre nelle ultime quattro edizioni iridate sono arrivate tre medaglie di bronzo per il quartetto tricolore.

