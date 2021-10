Advertising

repubblica : Fondazione Open, chiusa l'inchiesta: 11 gli indagati tra cui Renzi, Boschi e Lotti. Ecco le accuse della procura di… - HuffPostItalia : Chiusa inchiesta su Open, Renzi tra gli indagati: 'Direttore di fatto della fondazione' - Majden3 : RT @Virus1979C: Firenze, chiusa l’inchiesta sulla fondazione Open: indagate 4 società e 11 persone. Ci sono anche Renzi, Boschi e Lotti.htt… - GiancarloGarci6 : RT @LaNotiziaTweet: Chiusa l’inchiesta sulla Fondazione #Open. #Renzi, Boschi, Lotti e altri otto indagati verso la richiesta di rinvio a g… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Chiusa l’inchiesta sulla Fondazione #Open. #Renzi, Boschi, Lotti e altri otto indagati verso la richiesta di rinvio a g… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa inchiesta

Corriere della Sera

Il giornalismo diè un patrimonio per tutti i cittadini, il lavoro dei cronisti deve ...amministrare una Città? A chi immagina di chiudere le porte alla stampa ricordiamo che una porta...Il giornalismo diè un patrimonio per tutti i cittadini, il lavoro dei cronisti deve ... ricordiamo che una portanon frena le idee nè la verità. Noi saremo presidio di libertà'. '...Chiuse dalla procura di Firenze le indagini su presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. Sono 11 le persone indagate des ...di Dale Zaccaria (Peacelink) Processo d’ appello per Julian Assange questo 27 e 28 ottobre davanti all’Alta Corte Britannica. Gli Stati Uniti ne chiedono l’estradizione per processarlo con capi di imp ...