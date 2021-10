China Suarez | chi è la donna con cui Icardi avrebbe tradito Wanda Nara?

(Di martedì 19 ottobre 2021) Mentre la notizia della presunta rottura trae Mauroimpazza sul web, già spunta il nome della bellissima modella chefatto perdere la testa al calciatore argentino. Si tratterebbe della connazionale Maria Eugenia, meglio conosciuta come. A scatenare uno dei gossip più pruriginosi degli ultimi mesi è stata una storia condivisa dasulla sua pagina Instagram. “Hai rovinato un’altra famiglia per una t…”, ha scritto sibillina l’argentina nella tarda serata di sabato, lasciando intendere di un presunto tradimento del compagno… CONTINUA A LEGGERE QUI Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…e Mauro, caos ...

Corriere dello Sport

La scoperta dell'investigatore privato "Ha trovato conversazioni con, dove lei gli chiedeva di vedersi, implorandolo e dicendo: 'Peccato tu sia così famoso, muoio dalla voglia di vederti'...Wanda sarebbe entrata in possesso dei messaggi che Eugenia, conosciuta col nome d'arte '' per i suoi tratti orientali, avrebbe inviato allo sportivo. Parrebbe ancora non chiaro se la ...La showgirl avrebbe fatto spiare il marito, intercettando i messaggi con la Suarez ‘Vediamoci di nascosto in qualsiasi parte del mondo dove non ti conoscono’ Wanda Nara toglie la fede nuziale. “La mia ...Mauro Icardi si sarebbe innamorato di una bellissima attrice di 29 anni: non immaginereste mai con chi è stata tradita Wanda Nara.