Chiara Biasi sui social dopo il furto in casa | “Hanno violato il mio nido | il mio privato”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 ottobre 2021)Basi torna suiper raccontare quello che è successo la terribile notte in cui rientrando asi è accorta che erano entrati i ladri. Scrive un messaggio suia poche ore dalla notizia, che è stata raccontata da tutti i siti on line. L’influencer inizia ringraziando tutti per i tantissimi messaggi di affetto e di vicinanza che le sono arrivati nelle ultime ore e poi parla di che cosa ha provato la notte in cui è rientrata nella suadi Milano e ha capito che lì c’erano state delle persone che avevano messo le mani nelle sue cose, che avevano rovistato nei suoi cassetti. Una sensazione terribile. La Blasi si rende conto che avrebbe potuto trovare quelle persone al suo rientro in, e questa cosa la lascia ancora oggi molto turbata. “Si sono portati via un ...