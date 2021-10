Chiara Biasi rompe il silenzio dopo il furto: “Sono delusa e traumatizzata” (Di martedì 19 ottobre 2021) L’influencer ha rotto il silenzio Chiara Biasi è stata vittima, nelle ultime ore, di un furto presso la sua abitazione di Milano. Mentre era a cena con amici, alcuni maleintenzionati si Sono intrufolati facendo un ingente bottino. La 31enne friulana, 3 milioni di follower e cara amica di Chiara Ferragni ha così rotto il silenzio con un lungo post. Sotto al post, pieno di messaggi di sostegno, anche un messaggio della Ferragni con scritto “Amore”. La Biasi racconta di essersi sudata tutto quello guadagnato visto che lavora da 19 anni. Nel messaggio Instagram scrive: “Si Sono portati via un pezzo della mia vita intera, dal giorno zero a quella notte, ricordi a cui tenevo morbosamente, non tanto per il valore economico, quando appunto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021) L’influencer ha rotto ilè stata vittima, nelle ultime ore, di unpresso la sua abitazione di Milano. Mentre era a cena con amici, alcuni maleintenzionati siintrufolati facendo un ingente bottino. La 31enne friulana, 3 milioni di follower e cara amica diFerragni ha così rotto ilcon un lungo post. Sotto al post, pieno di messaggi di sostegno, anche un messaggio della Ferragni con scritto “Amore”. Laracconta di essersi sudata tutto quello guadagnato visto che lavora da 19 anni. Nel messaggio Instagram scrive: “Siportati via un pezzo della mia vita intera, dal giorno zero a quella notte, ricordi a cui tenevo morbosamente, non tanto per il valore economico, quando appunto ...

