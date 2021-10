Chiaiano | occultava la droga in nascondigli impensabili | arrestato un 41enne IL NOME

Ultime Notizie dalla rete : Chiaiano occultava

2a News

Napoli . I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne digià noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 81 grammi di cocaina, di una stecchetta di hashish e oltre 3mila euro in contante ...Napoli . I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne digià noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 81 grammi di cocaina, di una stecchetta di hashish e oltre 3mila euro in contante ...I carabinieri del nucleo operativo del vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore Di Guida, 41enne di Chiaiano ...