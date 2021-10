Chi ha deciso lo sgombero del porto di Trieste? Lo scaricabarile di Lamorgese dopo gli attacchi di Salvini e Meloni (Di martedì 19 ottobre 2021) Chi ha deciso di sgomberare il porto di Trieste dai No Green pass a urne aperte? Il giorno dopo il blitz della polizia finisce sotto accusa. E, come spesso succede in questi casi, si fatica a trovare un responsabile. O meglio. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno attaccato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese per l’uso degli idranti e dei lacrimogeni durante lo sgombero. Che sarebbe stato deciso proprio a Roma, secondo i giornali. Ma il Viminale respinge le accuse. E, anzi, fa sapere di non aver avuto alcun ruolo nella decisione. Proprio mentre è attesa oggi in Parlamento per una relazione sugli scontri del 9 ottobre. Chi controlla il Viminale Un retroscena di Repubblica oggi racconta che lo sgombero ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Chi hadi sgomberare ildidai No Green pass a urne aperte? Il giornoil blitz della polizia finisce sotto accusa. E, come spesso succede in questi casi, si fatica a trovare un responsabile. O meglio. Matteoe Giorgiahanno attaccato la ministra dell’Interno Lucianaper l’uso degli idranti e dei lacrimogeni durante lo. Che sarebbe statoproprio a Roma, secondo i giornali. Ma il Viminale respinge le accuse. E, anzi, fa sapere di non aver avuto alcun ruolo nella decisione. Proprio mentre è attesa oggi in Parlamento per una relazione sugli scontri del 9 ottobre. Chi controlla il Viminale Un retroscena di Repubblica oggi racconta che lo...

