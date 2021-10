Chi era la moglie di Dodi Battaglia? Età, figli e tumore di Paola Toeschi (Di martedì 19 ottobre 2021) La storia tra Paola Toeschi e Dodi Battaglia si è interrotta bruscamente. Ha lasciato un vuoto incolmabile. Conosciamo meglio chi era la musa dell’artista. Dodi Battaglia (GettyImages)Paola Toeschi è stata la terza moglie del celebre chitarrista dei Pooh. La loro storia d’amore è stata interrotta bruscamente a seguito di una brutta malattia. Un evento drammatico che ha segnato l’artista profondamente. Come ha segnato tutti quelli che conoscevano Paola Toeschi. Non è stata l’unica relazione che ha avuto Dodi Battaglia. L’artista ha prima sposato Louise Van Buren con cui ha avuto due figlie, Sara Elizabeth e Serena Grace. Poi è ... Leggi su chenews (Di martedì 19 ottobre 2021) La storia trasi è interrotta bruscamente. Ha lasciato un vuoto incolmabile. Conosciamo meglio chi era la musa dell’artista.(GettyImages)è stata la terzadel celebre chitarrista dei Pooh. La loro storia d’amore è stata interrotta bruscamente a seguito di una brutta malattia. Un evento drammatico che ha segnato l’artista profondamente. Come ha segnato tutti quelli che conoscevano. Non è stata l’unica relazione che ha avuto. L’artista ha prima sposato Louise Van Buren con cui ha avuto duee, Sara Elizabeth e Serena Grace. Poi è ...

