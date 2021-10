Chi è Andrea Favaretto, l’esperto di comunicazione di Matrimonio a prima vista (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 19 ottobre torna l’ormai consueto appuntamento del martedì con Matrimonio a prima vista Italia, in onda in prima serata su Real Time. Anche nell’edizione 2021 il programma segue tre coppie che hanno accettato di sposarsi prima di conoscersi, a scatola chiusa. Gli sposi sono affiancati da tre professionisti: la sessuologa Nada Lofreddi, il sociologo Mario Abis e l’esperto di comunicazione Andrea Favaretto. Quest’ultimo ha sostituito, nella nuova stagione, lo psicologo Fabrizio Quattrini, e ha contribuito, insieme ai colleghi, a formare le coppie sulla base di interviste e test psicologici. Favaretto è un life coach specializzato in programmazione neurolinguistica, e nel programma si occupa del lato relazionale e ... Leggi su diredonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Il 19 ottobre torna l’ormai consueto appuntamento del martedì conItalia, in onda inserata su Real Time. Anche nell’edizione 2021 il programma segue tre coppie che hanno accettato di sposarsidi conoscersi, a scatola chiusa. Gli sposi sono affiancati da tre professionisti: la sessuologa Nada Lofreddi, il sociologo Mario Abis edi. Quest’ultimo ha sostituito, nella nuova stagione, lo psicologo Fabrizio Quattrini, e ha contribuito, insieme ai colleghi, a formare le coppie sulla base di interviste e test psicologici.è un life coach specializzato in programmazione neurolinguistica, e nel programma si occupa del lato relazionale e ...

Advertising

annakiara119 : RT @cityof_stars_: ma chi è Andrea? DOV'È PIERO? #uominiedonne - cityof_stars_ : ma chi è Andrea? DOV'È PIERO? #uominiedonne - Loredan43057933 : @Andrea_DiCarlo @pisto_gol Come gli ululati razzisti contro Kean, a inizio partita quando passava sotto lo spicchio… - jacopo_frz : @AndreaCervone @iMatteo_Pau Hai ragione Andrea. In generale a livello di design per me è un grosso no questo pro. P… - paladini_andrea : @AlbertoBagnai Chi vivrà vedrà.. -