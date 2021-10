Chi deve fare la terza dose del vaccino covid-19? Parla l’esperto (Di martedì 19 ottobre 2021) In Italia sta per partire la terza ondata della somministrazione del vaccino covid-19. Il ministero della salute lo ha annunciato venerdì scorso. vaccino terza dose covid-19 (AdobeStock)Il governo ha approvato giovedì un decreto per l’ulteriore riapertura dei locali del mondo della cultura, dello sport e della vita notturna, con effetto da lunedì 11 ottobre. L’esecutivo guidato da Mario Draghi ha imposto di usare il Green Pass nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati, pena multe salate per chi non rispetta le linee guida. Cinema e teatri, inoltre, possono essere riempiti al 100%, mentre gli stadi e gli impianti sportivi potranno funzionare al 75% all’aperto e al 60% al chiuso. I locali notturni, le discoteche e le balere possono finalmente ... Leggi su chenews (Di martedì 19 ottobre 2021) In Italia sta per partire laondata della somministrazione del-19. Il ministero della salute lo ha annunciato venerdì scorso.-19 (AdobeStock)Il governo ha approvato giovedì un decreto per l’ulteriore riapertura dei locali del mondo della cultura, dello sport e della vita notturna, con effetto da lunedì 11 ottobre. L’esecutivo guidato da Mario Draghi ha imposto di usare il Green Pass nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati, pena multe salate per chi non rispetta le linee guida. Cinema e teatri, inoltre, possono essere riempiti al 100%, mentre gli stadi e gli impianti sportivi potranno funzionare al 75% all’aperto e al 60% al chiuso. I locali notturni, le discoteche e le balere possono finalmente ...

