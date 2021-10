Chi aveva puntato tutto sulla vittoria del centrodestra a Torino, e perché proprio Adinolfi? | VIDEO (Di martedì 19 ottobre 2021) Era convinto. Convintissimo. Certo che quei 1.300 voti conquistati al primo turno (lo scorso 3 e 4 ottobre) avrebbero rappresentato la leva per sollevare le sorti del centrodestra in quel di Torino. E invece – nonostante l’appoggio di Mario Adinolfi alla larghissima coalizione con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia -, Paolo Damilano non è riuscito a vincere il ballottaggio contro Stefano Lo Russo e dopo cinque anni di amministrazione pentastellata (sotto la guida di Chiara Appendino), la città della Mole torna nelle mani del Centrosinistra. Adinolfi era convinto che i suoi voti avrebbero fatto vincere Damilano a Torino Solo qualche giorno fa, in collegamento con TorinoOggi, il leader del Popolo della Famiglia aveva palesato una grandissima sicurezza, sostenendo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Era convinto. Convintissimo. Certo che quei 1.300 voti conquistati al primo turno (lo scorso 3 e 4 ottobre) avrebbero rappresentato la leva per sollevare le sorti delin quel di. E invece – nonostante l’appoggio di Marioalla larghissima coalizione con Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia -, Paolo Damilano non è riuscito a vincere il ballottaggio contro Stefano Lo Russo e dopo cinque anni di amministrazione pentastellata (sotto la guida di Chiara Appendino), la città della Mole torna nelle mani del Centrosinistra.era convinto che i suoi voti avrebbero fatto vincere Damilano aSolo qualche giorno fa, in collegamento conOggi, il leader del Popolo della Famigliapalesato una grandissima sicurezza, sostenendo ...

