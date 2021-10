Chelsea | Tuchel | ' Lukaku è stanco | ha giocato troppe partite con la nazionale'

(Di martedì 19 ottobre 2021) "Penso cheabbiacompetizioni durante l'estate, con la suae ora in Nations League. È un atleta fantastico, un ragazzo molto competitivo che vuole vincere. So quanto ...

Advertising

777PARTENERS : RT @Gazzetta_it: Chelsea, Tuchel: 'Lukaku è stanco, ha giocato troppe parite con la nazionale' - TUTTOJUVE_COM : QUI CHELSEA - Tuchel: 'Lukaku stanco mentalmente. La nuova sosta renderà tutto più difficile' - PizzutiloMarco : @SkySport Dopo che l'Inter l'ha spremuto fino all'osso..non ne vuole più. #lukaku #tuchel #Chelsea #SkySport - alepertutti : RT @SkySport: #Chelsea, #Lukaku non segna più. #Tuchel: 'È stanco mentalmente' #SkySport - SkySport : #Chelsea, #Lukaku non segna più. #Tuchel: 'È stanco mentalmente' #SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Tuchel

"Penso che Lukaku abbia giocato troppe competizioni durante l'estate, con la sua nazionale e ora in Nations League. È un atleta fantastico, un ragazzo molto competitivo che vuole vincere. So quanto ...Il tecnico del, Thomas, parla alla vigilia della gara contro il Malmoe di Champions League e parla della condizione di Romelu LukakuIl tecnico del Chelsea ha parlato del suo attaccante, apparso meno brillante del solito, alla vigilia dell'impegno in Champions col Malmoe: "È un generoso e ama molto giocare per il suo Paese" ...Il Chelsea campione d’Europa ha un problema, Romelu Lukaku non segna più, Tuchel allontana le critiche ma con l’Inter era tutto diverso.