CheBanca! | utile balza del 62% a 15 milioni nel trimestre al 30 settembre

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –, banca dedicata alla gestione di risparmio e investimenti del gruppo Mediobanca, ha registrato ricavi in aumento del 15% (anno su anno) a 95di euro (con commissioni in rialzo del 27% a 35di euro) e unnetto in crescita del 62% a 15di euro nelal 302021. Rispetto all’ultimodel precedente esercizio, i ricavi sono aumentati dell’1,6% e l’netto ha evidenziato un aumento di 2,6di euro. Il totale delle masse ha raggiunto i 33,4 miliardi di euro, in crescita del 16,6% rispetto allo stessodel 2020, con un aumento delle componenti di AUM/AUA del 25,7% a 16,3 miliardi di euro. La raccolta netta da ...