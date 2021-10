Champions League, Pochettino sorprende: la decisione su Icardi (Di martedì 19 ottobre 2021) Mauricio Pochettino nella conferenza stampa di ieri non si era sbilanciato sulla questione Icardi. Quest’oggi l’allenatore del PSG ha preso la sua decisione. Contro il Lipsia molto probabilmente non ci sarà Neymar perché infortunato ma Mauro Icardi, nonostante i recenti problemi con la moglie, e agente, Wanda Nara, sarà presente. L’ex nerazzurro infatti è stato inserito nella lista ufficiale dei convocati per stasera. L’attaccante argentino ha saltato gli allenamenti di domenica e lunedì. Due giorni fa, lo stesso club aveva ufficializzato la sua assenza per “motivi familiari”. Icardi non aveva preso parte neppure alla seduta di allenamento tattica di ieri dove poi si è infortunato Neymar. Pochettino, PSG, allenatore Messi e Mbappé saranno i titolari affiancati da Draxler. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Mauricionella conferenza stampa di ieri non si era sbilanciato sulla questione. Quest’oggi l’allenatore del PSG ha preso la sua. Contro il Lipsia molto probabilmente non ci sarà Neymar perché infortunato ma Mauro, nonostante i recenti problemi con la moglie, e agente, Wanda Nara, sarà presente. L’ex nerazzurro infatti è stato inserito nella lista ufficiale dei convocati per stasera. L’attaccante argentino ha saltato gli allenamenti di domenica e lunedì. Due giorni fa, lo stesso club aveva ufficializzato la sua assenza per “motivi familiari”.non aveva preso parte neppure alla seduta di allenamento tattica di ieri dove poi si è infortunato Neymar., PSG, allenatore Messi e Mbappé saranno i titolari affiancati da Draxler. ...

