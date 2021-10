Champions League, Milano calcistica appesa ad un filo: rischio per Inter e Milan (Di martedì 19 ottobre 2021) Il capoluogo lombardo è la Capitale della moda europea ed Internazionale. Ma non certo del calcio nel Vecchio Continente. Almeno, non ancora. In questa terza giornata di Champions League, Milano rischia di vedere irrimediabilmente compromessi i cammino di Inter e Milan che, questa sera, scenderanno in campo per regalarsi una boccata d’ossigeno nei rispettivi gironi della coppa dalle grandi orecchie. Nerazzurri e rossoneri dovranno vincere contro gli avversari per donarsi una possibilità di qualificazione al turno successivo. In bilico, in questo momento, c’è anche la possibile retrocessione in Europa League. Un doppio confronto che acquisisce il sapore di una finale. Champions League, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Il capoluogo lombardo è la Capitale della moda europea ednazionale. Ma non certo del calcio nel Vecchio Continente. Almeno, non ancora. In questa terza giornata dirischia di vedere irrimediabilmente compromessi i cammino diche, questa sera, scenderanno in campo per regalarsi una boccata d’ossigeno nei rispettivi gironi della coppa dalle grandi orecchie. Nerazzurri e rossoneri dovranno vincere contro gli avversari per donarsi una possibilità di qualificazione al turno successivo. In bilico, in questo momento, c’è anche la possibile retrocessione in Europa. Un doppio confronto che acquisisce il sapore di una finale., ...

