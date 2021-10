Champions League, Mahrez fa volare Guardiola: City a valanga sul Bruges (Di martedì 19 ottobre 2021) Bruges (BELGIO) - Il Manchester City espugna senza problemi il campo del Bruges e scavalca momentaneamente il Paris Saint Germain in testa alla classifica del gruppo A. Gli uomini di Guardiola si ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021)(BELGIO) - Il Manchesterespugna senza problemi il campo dele scavalca momentaneamente il Paris Saint Germain in testa alla classifica del gruppo A. Gli uomini disi ...

Advertising

acmilan : The Diavolo will try to tame the Dragons of Porto in what promises to be another thrilling encounter in the #UCL ??… - juventusfc : Al lavoro verso #ZenitJuve ???? Le ultime dallo Juventus Training Center ?? - acmilan : ?? Special offer, seize the chance! Tickets to both Torino and Porto at San Siro starting from just €44! ?? ?? Prim… - TUTTOJUVE_COM : Champions League, vincono in scioltezza City e Sporting Lisbona - Mediagol : LIVE Champions League, Inter-Sheriff Tiraspol: segui la diretta del match -