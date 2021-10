Champions League, Icardi assente nella sfida contro il Lipsia (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, l'argentino ha avuto due giorni di permesso per recarsi a Milano e risolvere i propri problemi familiari. La dirigenza del Paris Saint - ... Leggi su quotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, l'argentino ha avuto due giorni di permesso per recarsi a Milano e risolvere i propri problemi familiari. La dirigenza del Paris Saint - ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League , Milano si divide: l'Inter risorge e il Diavolo sprofonda Le reti di Dzeko (autore di una grande partita), Vidal e de Vrij hanno regalato i primi tre punti in Champions League alla squadra nerazzurra che aveva raccolto un solo punto in due giornate ...

Champions: prima vittoria per l'Inter, il Milan perde ancora Terza giornata. L'Inter supera l'ostacolo Sheriff Tiraspol con un secco 3 - 1 e trova la prima vittoria stagionale in Champions League. Un San Siro in versione bolgia trascina la squadra di Inzaghi ai primi tre punti nel girone D con i gol di Dzeko, Vidal e De Vrij. I moldavi fanno paura quasi solo con la punizione ...

Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com Champions League, Porto-Milan 1-0: la decide un gol di Luis Diaz Oporto, 19 ottobre 2021 – E’ amara anche la notte di Oporto per il Milan che non riesce mai a pungere e viene steso da un gol al 65’ di Luis Diaz, incassando la terza sconfitta su altrettanti incontri ...

CHAMPIONS - Inter ok, Milan ko. Messi trascina il Psg. Ancelotti travolge De Zerbi Tanti gol nelle partite di Champions League che si sono giocate questa sera. Con i gol di Dzeko, Vidal e De Vrij l'Inter batte lo Sheriff Tiraspol (3-1) e si rilancia con Inzaghi che ritrova il passo.

