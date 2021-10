Champions, in United-Atalanta sfida tra bomber Zapata-CR7 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Atalanta fa visita al Manchester United cercando il terzo risultato utile consecutivo nella Champions League 2021/22 contro la squadra, sulla carta, più temibile di un girone che al momento la Dea comanda con 4 punti. I Red Devils di Solskjaer partono favoriti a Old Trafford: i betting analyst di Olybet.it vedono il successo dei padroni di casa a 1,77, mentre il ‘2’ nerazzurro vale 4,55 la posta. Piuttosto alta anche la quota del pari, offerto a 4,04. Per Cristiano Ronaldo sarà la prima sfida contro una squadra italiana dopo l’addio alla Juventus. Dopo aver messo a segno due reti nelle prime due gare di Champions, il portoghese vuole mettere la firma anche contro i bergamaschi: un suo gol è in quota a 1,65. Sarà sfida del gol a Old Trafford; dall’altra parte, infatti, ... Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) L’fa visita al Manchestercercando il terzo risultato utile consecutivo nellaLeague 2021/22 contro la squadra, sulla carta, più temibile di un girone che al momento la Dea comanda con 4 punti. I Red Devils di Solskjaer partono favoriti a Old Trafford: i betting analyst di Olybet.it vedono il successo dei padroni di casa a 1,77, mentre il ‘2’ nerazzurro vale 4,55 la posta. Piuttosto alta anche la quota del pari, offerto a 4,04. Per Cristiano Ronaldo sarà la primacontro una squadra italiana dopo l’addio alla Juventus. Dopo aver messo a segno due reti nelle prime due gare di, il portoghese vuole mettere la firma anche contro i bergamaschi: un suo gol è in quota a 1,65. Saràdel gol a Old Trafford; dall’altra parte, infatti, ...

Advertising

RaiSport : ?? #ChampionsLeague Allenamento dell’#Atalanta a #Zingonia prima della trasferta di #Manchester dove sfiderà lo… - sportli26181512 : Champions, Manchester United-Atalanta: Zapata contro Cristiano Ronaldo, in quota è sfida tra bomber: L’Atalanta fa… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Atalanta, prova di maturità a #Manchester ? Allenamento di rifinitura per la Dea alla vigilia della sfida #Champions contro… - RaiSport : #Atalanta, prova di maturità a #Manchester ? Allenamento di rifinitura per la Dea alla vigilia della sfida… - DiMarzio : #UCL | Domani in campo l'#Atalanta: ecco come arriva alla sfida il #ManchesterUnited -