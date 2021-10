Champions, Europa e Conference League, al via la terza giornata: le statistiche e le curiosità (Di martedì 19 ottobre 2021) terza giornata della fase a gironi di Champions League, stasera alle 21,00 per il gruppo B il Milan fa visita al Porto: sono nove i precedenti tra le due squadre con quattro vittorie rossonere, due successi per i biancoblù e tre pareggi. L’ultima partita giocata è stata la finale di Supercoppa Europea 2003, il 29 agosto allo stadio Louis II di Monaco Milan-Porto terminò 1-0 (gol decisivo firmato da Shevchenko). Arbitra il tedesco Brych, la gara sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5: contemporaneamente l’Atletico Madrid ospita il Liverpool. Sempre alle 21,00 nel gruppo D l’Inter riceve lo Sheriff, primo incrocio assoluto tra le due formazioni, dirige l’olandese Makkelie: contemporaneamente il Real Madrid fa visita allo Shakhtar Donetsk. Domani sempre alle 21,00 per il gruppo F presso l’Old Trafford si disputa il ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021)della fase a gironi di, stasera alle 21,00 per il gruppo B il Milan fa visita al Porto: sono nove i precedenti tra le due squadre con quattro vittorie rossonere, due successi per i biancoblù e tre pareggi. L’ultima partita giocata è stata la finale di Supercoppa Europea 2003, il 29 agosto allo stadio Louis II di Monaco Milan-Porto terminò 1-0 (gol decisivo firmato da Shevchenko). Arbitra il tedesco Brych, la gara sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5: contemporaneamente l’Atletico Madrid ospita il Liverpool. Sempre alle 21,00 nel gruppo D l’Inter riceve lo Sheriff, primo incrocio assoluto tra le due formazioni, dirige l’olandese Makkelie: contemporaneamente il Real Madrid fa visita allo Shakhtar Donetsk. Domani sempre alle 21,00 per il gruppo F presso l’Old Trafford si disputa il ...

