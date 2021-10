Champions | Atalanta; Gasperini | con United difesa fondamentale

Advertising

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Gian Piero Gasperini , direttamente da "Old Trafford", ha parlato ai microfoni di Sky in vista della grande sfidaManchester United -. " Sarà fondamentale sistemare la difesa, tutto parte da lì e da come riesci a limitare il Manchester. Difendere bene e poi giocare altrettanto bene . Emozione? ...Gian Piero Gasperini, parlando a Sky alla vigilia della terza giornata del Gruppo F diLeague, mette i punti fermi per la suaattesa da un impegnativo match all'Old Trafford. "Loro ..."La difesa è fondamentale, tutto nasce di lì anche con un calcio propositivo. Bisogna frenare e limitare la grandissima qualità del Manchester United". (ANSA) ...Il tecnico dei bergamaschi alla vigilia della sfida di Manchester: "Dovremo essere bravi sotto l'aspetto tecnico" ...