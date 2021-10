Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Champions: Atalanta; Gasperini, adattamenti senza snaturarci: (ANSA) - ROMA, 19 OTT - 'Con tutte q… - sportli26181512 : Manchester United-Atalanta, Gasperini: 'Loro fortissimi davanti, ma in difesa...': L'allenatore nerazzurro presenta… - SkySport : #ManchesterUnitedAtalanta, #Gasperini: 'Loro fortissimi davanti, ma in difesa...' #SkyUCL - giornaleradiofm : Approfondimenti: Champions: Atalanta; Gasperini, con United difesa fondamentale: (ANSA) - BERGAMO, 19 OTT - 'La dif… - sportli26181512 : Gasperini: 'Lo United domina le gare, ma se terremo palla potremo giocarcela': Gasperini: 'Lo United domina le gare… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Atalanta

... arbitrato dallo spagnolo nell'Europa league del 2017 - 18 (nella sfida contro l'). (agg ... sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFALeague . Le ...Così il tecnico dell', Gian Piero Gasperini, ha presentato la sfida diLeague contro il Manchester United. "Le gare precedenti sono state durissime, decisive, ci hanno portato ...«Adattamenti sì, ma senza snaturare l’Atalanta». «Uno che ci ha fatto i complimenti, come Andreazzoli domenica, come Capello in tv, come Tuchel. Un riconoscimento alla mia idea di calcio ostinatamente ...Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester United: "Le gare precedenti sono state durissime ...