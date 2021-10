Cesena-Pontedera, Serie C: probabile formazioni, pronostico e diretta tv (Di martedì 19 ottobre 2021) Cesena-Pontedera in campo questa sera al “Manuzzi” a partire dalle 21.00, per la 10a giornata del campionato di Serie C Girone B. I padroni di casa cercheranno la sesta vittoria in campionato contro la formazione toscana, a secco di punti da due turni. Queste le probabili formazioni dell’incontro e la diretta tv della partita di questa sera. Statistiche e curiosità di Cesena-Pontedera Il Cesena, con 18 punti dopo le prime 9 giornate (5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), occupa prima della gara odierna la terza posizione. La formazione bianconera, nell’ultima uscita di campionato di sabato scorso, ha chiuso con un pareggio la sfida esterna contro la Vis Pesaro (Bortolussi per il Cesena, De Respinis per i biancorossi). Prima di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021)in campo questa sera al “Manuzzi” a partire dalle 21.00, per la 10a giornata del campionato diC Girone B. I padroni di casa cercheranno la sesta vittoria in campionato contro la formazione toscana, a secco di punti da due turni. Queste le probabilidell’incontro e latv della partita di questa sera. Statistiche e curiosità diIl, con 18 punti dopo le prime 9 giornate (5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), occupa prima della gara odierna la terza posizione. La formazione bianconera, nell’ultima uscita di campionato di sabato scorso, ha chiuso con un pareggio la sfida esterna contro la Vis Pesaro (Bortolussi per il, De Respinis per i biancorossi). Prima di ...

Advertising

PISAinVIDEO : Pontedera, trasferta delicata a Cesena: le probabili formazioni - calciocesenafc : ?? Sfida fra Mattia #Bortolussi e Simone Magnaghi, due tra i giocatori più decisivi del girone B ?? Qui trovate alc… - Carlino_Bologna : Un Cesena tutto da inventare con il Pontedera - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: I granata in trasferta a Cesena - sportface2016 : #SerieC, oggi in tv #Cesena-#Pontedera: ecco come seguire la partita -