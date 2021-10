C’era una volta il Palazzo di Vetro…al Comune impedito l’accesso alla stampa (Di martedì 19 ottobre 2021) Doveva essere il Palazzo Trasparente, accessibile a tutti. L’amministrazione comunale guidato dal sindaco Vincenzo Napoli ha impiegato pochi giorni a smentire Claudio Tringali, assessore alla Sicurezza e alla Trasparenza del Comune di Salerno. Questa mattina vietato l’accesso ai giornalisti: il motivo e poco chiaro: dopo la firma delle delega i neo assessori si sono riuniti nella stanza del sindaco, verosimilmente per fare il punto della situazione sullo scandalo delle cooperative sociali. “Porte chiuse al Comune di Salerno, stamattina i giornalisti hanno avuto la sorpresa di trovare chiuso il portone di Palazzo di Città a Salerno in occasione dell’insediamento della giunta comunale. Una scelta inspiegabile – ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 19 ottobre 2021) Doveva essere ilTrasparente, accessibile a tutti. L’amministrazione comunale guidato dal sindaco Vincenzo Napoli ha impiegato pochi giorni a smentire Claudio Tringali, assessoreSicurezza eTrasparenza deldi Salerno. Questa mattina vietatoai giornalisti: il motivo e poco chiaro: dopo la firma delle delega i neo assessori si sono riuniti nella stanza del sindaco, verosimilmente per fare il punto della situazione sullo scandalo delle cooperative sociali. “Porte chiuse aldi Salerno, stamattina i giornalisti hanno avuto la sorpresa di trovare chiuso il portone didi Città a Salerno in occasione dell’insediamento della giunta comunale. Una scelta inspiegabile – ha dichiarato il presidente dell’Ordine dei Giornalisti ...

marattin : Il 1 ottobre avevamo un numero di ricoverati Covid identico a quello dello scorso anno. Ma nelle 2 settimane succes… - c_appendino : Quando ho iniziato questo viaggio ero una delle tante giovani donne che voleva cambiare il mondo e il modo migliore… - sportface2016 : +++#LazioInter, #Sarri: 'Queste scene si vedono solo in #Italia, se c'era una squadra che doveva buttare la palla erano loro'+++ - massidanu : @Carole71024753 ????trovare le pannocchie in una città industrializzata famosa per smog e nebbia, era tanta roba, c'e… - Alberto_Rizzi_ : @drelegantia @lorepregliasco Se alla scorsa tornata c'è stata una forte componente di voto di protesta o di cambiam… -

Ultime Notizie dalla rete : C’era una Lecco, auto contromano sulla superstrada: al volante c’era un 78enne, patente ritirata Corriere della Sera