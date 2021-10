Centrosinistra: Scotto, 'per Calenda no M5S, sì a fronte repubblicano con Fi' (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Nella migliore tradizione del Centrosinistra sui risultati prevalgono le interpretazioni. Calenda spara a zero su M5S e vuole fronte repubblicano con Forza Italia. Che però è alleata coi sovranisti. Ergo: via quelli con cui abbiamo vinto, dentro quelli che hanno appena perso". Così il coordinatore di Art.1, Arturo Scotto, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Nella migliore tradizione delsui risultati prevalgono le interpretazioni.spara a zero su M5S e vuolecon Forza Italia. Che però è alleata coi sovranisti. Ergo: via quelli con cui abbiamo vinto, dentro quelli che hanno appena perso". Così il coordinatore di Art.1, Arturo, su twitter.

