Centrosinistra: Letta, 'da M5s a Calenda? Siamo per sfide impossibili come Tom Cruise' (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott (Adnkronos) - Una coalizione che va dal M5s a Calenda? "Noi Siamo per le sfide impossibili, il nostro mantra è Tom Cruise". Lo ha detto Enrico Letta a Forrest, su Radiouno Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott (Adnkronos) - Una coalizione che va dal M5s a? "Noiper le, il nostro mantra è Tom". Lo ha detto Enricoa Forrest, su Radiouno Rai.

