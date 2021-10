Centrosinistra, Della Vedova a Letta: “Nuovo Ulivo’? prima federazione libdem” (Di martedì 19 ottobre 2021) Da Più Europa e Calenda ai 5 Stelle? Benedetto Della Vedova sposta l’asticella un passo indietro rispetto all’alleanza larga, il ‘Nuovo Ulivo’ come qualcuno lo chiama, proposta dal segretario Pd Enrico Letta. “prima di occuparci delle alleanze, noi dovremmo occuparci di costruire un progetto federativo delle forze europeiste, riformiste, liberal-democratiche”, dice il segretario di Più Europa all’Adnkronos. Quando? “Il prima possibile. prima dell’elezione del presidente Della Repubblica perché, posto che per noi Draghi dovrebbe restare a palazzo Chigi fino al 2023, gli eventi politico-istituzionali hanno una loro dinamica…”. Una strada possibile per il progetto libdem che viene confermata dall’esito dei ballottaggi ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 ottobre 2021) Da Più Europa e Calenda ai 5 Stelle? Benedettosposta l’asticella un passo indietro rispetto all’alleanza larga, il ‘come qualcuno lo chiama, proposta dal segretario Pd Enrico. “di occuparci delle alleanze, noi dovremmo occuparci di costruire un progetto federativo delle forze europeiste, riformiste, liberal-democratiche”, dice il segretario di Più Europa all’Adnkronos. Quando? “Ilpossibile.dell’elezione del presidenteRepubblica perché, posto che per noi Draghi dovrebbe restare a palazzo Chigi fino al 2023, gli eventi politico-istituzionali hanno una loro dinamica…”. Una strada possibile per il progettoche viene confermata dall’esito dei ballottaggi ...

