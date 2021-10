Centinaio: Vinitaly conferma primato che va tutelato (Di martedì 19 ottobre 2021) Vinitaly, Centinaio (Mipaaf): Special edition conferma ripartenza e primato Made in Italy, che va tutelato – “L’edizione speciale di Vinitaly conferma la ripartenza del vino Made in Italy dopo la pandemia. E il quadro emerso a Verona è più che positivo”. Lo ha affermato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco Centinaio (nella foto). “Il nostro settore vitivinicolo nel 2021 fa registrare livelli record che superano anche i risultati raggiunti nel periodo pre Covid – continua Centinaio -. Aumentano anche i consumi interni e familiari. E si conferma soprattutto l’apprezzamento dei nostri vini all’estero con le esportazioni cresciute in questa prima parte dell’anno di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)(Mipaaf): Special editionripartenza eMade in Italy, che va– “L’edizione speciale dila ripartenza del vino Made in Italy dopo la pandemia. E il quadro emerso a Verona è più che positivo”. Lo ha affermato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il senatore Gian Marco(nella foto). “Il nostro settore vitivinicolo nel 2021 fa registrare livelli record che superano anche i risultati raggiunti nel periodo pre Covid – continua-. Aumentano anche i consumi interni e familiari. E sisoprattutto l’apprezzamento dei nostri vini all’estero con le esportazioni cresciute in questa prima parte dell’anno di ...

Advertising

Ernesto29296958 : RT @Lega_Senato: ripartiamo dall’ambasciatore del Made in Italy ???? - Lega_Senato : ripartiamo dall’ambasciatore del Made in Italy ???? - ItaliaInforma2 : Vinitaly, Centinaio: 'Confermata la ripartenza e il primato del vino italiano'. ?? - AgriculturaIT : Vinitaly, Centinaio @giamma71 (@Mipaaf_ ): Special edition conferma ripartenza e primato Made in Italy, che va tute… - Marchet28717147 : RT @Agricolae1: @VinitalyTasting #Vinitaly, @giamma71 (@Mipaaf_): Special edition conferma ripartenza e primato Made in Italy, che va tutel… -

Ultime Notizie dalla rete : Centinaio Vinitaly Genetica e digitale, le parole chiave per l'agricoltura del futuro ... l'incontro è proseguito con il collegamento dal Vinitaly di Verona, durante il quale ha preso la parola anche Gian Marco Centinaio, sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. "...

Spumanti della Toscana: Frescobaldi chiede l'IGP ... da Mercatale Val di Pesa al Vinitaly 2019 6 Aprile 2019 A Veronafiere va in scena la Toscana del Vino, Vinitaly 2018 17 Marzo 2018 Wine South America, il Ministro Centinaio in Brasile con Vinitaly ...

Centinaio, Vinitaly conferma ripartenza e primato vino italiano Teleborsa Genetica e digitale, le parole chiave per l’agricoltura del futuro TORRAZZA COSTE (PAVIA) (ITALPRESS) – Il futuro dell’agricoltura del Paese si gioca sue due fronti: la genetica e l’utilizzo di tecnologie digitali che possano sia innovare il settore, preservando la b ...

Vinitaly, bilancio positivo. Danese (Veronafiere): "E ora uniti per sfidare la Francia" Tredicimila presenze alla Special Edition di Verona. Il presidente dell'evento: "Un'intesa con il governo per unificare le fiere di filiera: ...

... l'incontro è proseguito con il collegamento daldi Verona, durante il quale ha preso la parola anche Gian Marco, sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. "...... da Mercatale Val di Pesa al2019 6 Aprile 2019 A Veronafiere va in scena la Toscana del Vino,2018 17 Marzo 2018 Wine South America, il Ministroin Brasile con...TORRAZZA COSTE (PAVIA) (ITALPRESS) – Il futuro dell’agricoltura del Paese si gioca sue due fronti: la genetica e l’utilizzo di tecnologie digitali che possano sia innovare il settore, preservando la b ...Tredicimila presenze alla Special Edition di Verona. Il presidente dell'evento: "Un'intesa con il governo per unificare le fiere di filiera: ...