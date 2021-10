C’è Posta Per Te: tramontata l’era del fax, è arrivato WhatsApp per contattare la redazione di Maria De Filippi (Di martedì 19 ottobre 2021) Maria De Filippi Che l’era del fax fosse finita lo sapevamo da un po’. Ma ora cade anche l’ultimo baluardo parlando di televisione. Ci riferiamo ai nuovi modi di contattare la redazione di Fascino pgt. Basta l’ormai obsoleto fax, è arrivato WhatsApp, ad affiancare l’immancabile centralino come strumento di contatto. Come scrivere a C’è Posta Per Te Che si tratti di un primo amore da ritrovare, di un litigio da dirimere con la suocera, o di una fidanzata da riconquistare puoi raccontare la tua storia a C’è Posta Per Te inviando un messaggio WhatsApp al 3371429453 o chiamando al 0637352900. Sul sito Witty è possibile anche compilare un apposito form, al pari delle altre produzioni targate Maria De ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 19 ottobre 2021)DeChedel fax fosse finita lo sapevamo da un po’. Ma ora cade anche l’ultimo baluardo parlando di televisione. Ci riferiamo ai nuovi modi diladi Fascino pgt. Basta l’ormai obsoleto fax, è, ad affiancare l’immancabile centralino come strumento di contatto. Come scrivere a C’èPer Te Che si tratti di un primo amore da ritrovare, di un litigio da dirimere con la suocera, o di una fidanzata da riconquistare puoi raccontare la tua storia a C’èPer Te inviando un messaggioal 3371429453 o chiamando al 0637352900. Sul sito Witty è possibile anche compilare un apposito form, al pari delle altre produzioni targateDe ...

Advertising

trash_italiano : Cioè noi qui riusciamo a scoprire il nome, l’Instagram e anche il pin del bancomat di tutti quelli che vanno a C’è… - Giacinto_Bruno : RT @Massimilianosg3: @GabriEl2908 @Giacinto_Bruno Quello che colpisce è la diversa AZIONE tra Roma e Trieste Forti con i pacifici deboli co… - Zio_Baffone : RT @CiroNoEuro: @AnacletoMitrag2 @N0FAI7H @Zio_Baffone Con le ferrovie funziona perché non c'è bisogno di batterie pesanti: elettrotreni e… - CiroNoEuro : @AnacletoMitrag2 @N0FAI7H @Zio_Baffone Con le ferrovie funziona perché non c'è bisogno di batterie pesanti: elettro… - Adessoperodormi : RT @Valenti63339244: In un paese sull'orlo di una guerra civile, c'è chi posta foto con la museruola in faccia e una banana in mano. Io no… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Persona scomparsa a Pisa, 100 operatori coinvolti nell'esercitazione PisaToday