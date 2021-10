Cavallerizza Reale, Compagnia di San Paolo e Università per la riqualifica (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono la Compagnia di San Paolo e l’Università di Torino ad essersi aggiudicate l’asta del lotto 5 per la riqualificazione della Cavallerizza Reale con un’offerta da 11,3 milioni.“La Cavallerizza Reale è un patrimonio storico che merita di essere riqualificato, ammirato e vissuto dai cittadini torinesi e dai turisti. Sentiamo la responsabilità di prenderci cura di un monumento fatto di ricchezza, bellezza e valori che può finalmente recuperare il suo splendore”, commenta Francesco Profumo, presidente della Fondazione. “Si tratta di una sfida di elevata complessità, resa possibile dal lavoro congiunto con l’Università degli Studi, il Polo delle Arti e Cassa Depositi e Prestiti: una squadra composta da Istituzioni ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono ladi Sane l’di Torino ad essersi aggiudicate l’asta del lotto 5 per lazione dellacon un’offerta da 11,3 milioni.“Laè un patrimonio storico che merita di essereto, ammirato e vissuto dai cittadini torinesi e dai turisti. Sentiamo la responsabilità di prenderci cura di un monumento fatto di ricchezza, bellezza e valori che può finalmente recuperare il suo splendore”, commenta Francesco Profumo, presidente della Fondazione. “Si tratta di una sfida di elevata complessità, resa possibile dal lavoro congiunto con l’degli Studi, il Polo delle Arti e Cassa Depositi e Prestiti: una squadra composta da Istituzioni ...

Advertising

nuovasocieta : Cavallerizza Reale, Compagnia di San Paolo e Università per la riqualifica - quotidianopiem : Compagnia di San Paolo e l’UniTo si aggiudicano il Lotto 5 della Cavallerizza Reale a Torino - LeonardoCaffo : RT @CircoloLettori: Ieri sera, all’Aula Magna della Cavallerizza reale, l’incontro “Vite armoniche in equilibrio sul mondo” con François Ju… - BiennaleDemocr : RT @CircoloLettori: «Tutto sarà come prima?»: all’Aula Magna della Cavallerizza Reale Esther Duflo, Premio Nobel per l'economia 2019 in col… - CircoloLettori : «Tutto sarà come prima?»: all’Aula Magna della Cavallerizza Reale Esther Duflo, Premio Nobel per l'economia 2019 in… -