Caterina Balivo, il completo è cortissimo: gambe e scollatura da infarto (Di martedì 19 ottobre 2021) Con ben tre scatti Caterina Balivo ha ravvivato la serata dei suoi fan. Elegantissima in un completo da favola incanta: la gonna è cortissima Martedì sera di classe per Caterina… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 19 ottobre 2021) Con ben tre scattiha ravvivato la serata dei suoi fan. Elegantissima in unda favola incanta: la gonna è cortissima Martedì sera di classe per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

sscalcionapoli1 : Caterina Balivo: “Grande Napoli, non fermarti mai più!” - CioppaLeonardo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Grande Napoli, non fermarti mai più!' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Grande Napoli, non fermarti mai più!' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Grande Napoli, non fermarti mai più!' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BALIVO GOL - Caterina Balivo scrive a 'NM': 'Grande Napoli, non fermarti mai più!' -