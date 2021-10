Catania-Avellino | le probabili formazioni

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Novanta minuti che valgono una stagione. L’affronta nel match tabù del “Massimino” il. Il tecnico Piero Braglia si gioca il futuro sulla panchina dell’nel match contro gli etnei. All’appuntamento in terra siciliana, i lupi ci arrivano dopo il pareggio amaro arrivato contro la Fidelis Andria. I numeri sono interpretabili, certo: l’evidenza, però, non lascia spazio ad alcun tipo di margine di manovra se non la vittoria. Nel mezzo ci si mette anche la situazione infortunati. Alla vigilia del match, la società ha giocato a carte coperte: nessuna lista dei convocati. Nessun vantaggio aldi Francesco Baldini. L’– nonostante le defezioni – si schierera? in campo con il canonico 4-3-3. Davanti a Forte, ...

Advertising

anteprima24 : ** #Catania-#Avellino, le probabili formaziooni ** - Lasiciliaweb : Catania, c'è pure una partita Turno infrasettimanale con l'Avellino dopo il nuovo scossone societario: 23 convocati… - news_catania : Verso #CataniaAvellino: 23 giocatori convocati da #Baldini - sportavellino : Verso Catania-Avellino. I numeri della formazione siciliana - - ottopagine : Avellino, testa al Catania. Domenica c'è la Paganese, via alla prevendita #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Avellino

... Comiso, Castrovillari, Platì, Feroleto della Chiesa, Bova, Latina +23°C a Roma, Palermo,, ... La Spezia, Ventimiglia, Firenze, Pisa, Prato, Forlì, Imola, Lecce, Foggia,, Isernia, ...... "position": 1, "name": "News", "item": "https://www.itasportpress.it/- news/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", 23 calciatori convocati per l'" } ] }...Monterosi Tuscia no stop, biancorossi a Picerno per centrare il "settebello". Sport - Calcio - Serie C - La squadra di D'Antoni impegnata nel turno infrasettimanale del Curcio, alla ricerca del settim ...In un clima arroventato dalle note vicissitudini societarie il Catania ospiterà l’Avellino nel turno infrasettimanale di campionato. Al “Massimino” andrà in scena la diciottesima sfida in casa degli e ...