(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Lesono un traguardo unico, testimone di un’unione che per 50 anni non ha fatto che crescere e consolidarsi, superando ostacoli e problemi. 50 anni di unione, più che un anniversario degli sposi, rappresentano un vero e proprio motivo di gioia e di festa per tutta la comunità. Una meta che non può passare di certo inosservata ma che deve essere assolutamente festeggiata e ricordata”. Lo ha detto Alessandro Di Santo, neodi, consegnando unaa nome dell’Amministrazione comunale alladi sposi Antonio Sorrentino ed Elsa Ragozzino che ieri sera hanno festeggiato le(18 ottobre 1971 – 18 ottobre 2021). “E’ ...

Advertising

ilvaglio1 : Castelvenere: il sindaco dona targa ricordo a coppia di coniugi per Nozze d’Oro #castelvenere #alessandrodisanto… - anteprima24 : ** #Castelvenere: sindaco dona #Targa ricordo a coppia di #Coniugi per nozze d’oro ** -

Ultime Notizie dalla rete : Castelvenere sindaco

. Alessandro Di Santo, neodi, ha nominato la sua squadra. Entrano in giunta, come stabilito alla vigilia della tornata elettorale, i due consiglieri che hanno ottenuto più preferenze: Raffaele Simone (...Un risultato non da poco, celebrato anch'esso dal partito con un tweet "istituzionale" ("Complimenti ad Alessandro Di Santo eletto(BN) con l'89% dei voti"). Finita qui? Ma ...“Le nozze d'oro sono un traguardo unico, testimone di un'unione che per 50 anni non ha fatto che crescere e consolidarsi, superando ostacoli e problemi. 50 anni di unione, più che un anniversario degl ...E’ stato convocato per mercoledì prossimo, 20 ottobre (ore 17), il primo consiglio comunale di Castelvenere che sancirà l’insediamento ufficiale della nuova maggioranza governativa del comune retta da ...