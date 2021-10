Caso Vlahovic | è successo quello che tutti si aspettavano

(Di martedì 19 ottobre 2021) E’ bufera su Dusandopo le dichiarazioni di Commisso: attaccante insultato dai tifosi, intervengono i compagni Le previsioni non sono andate molto lontane dalla realtà. Tra Dusane la Fiorentina il divorzio si sta consumando come peggio non poteva. Dopo l’uscita del presidente Commisso che ha reso pubblico la volontà del calciatore di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

giovafilareti : Occhio che il caso Vlahovic è seriamente preoccupante per la piega che sta prendendo la situazione dei procuratori,… - Davide37880415 : @ChiaraAndrea_B Se ci fate caso, nel video, appena Vlahovic si allontana la squadra viene applaudita - infoitsport : Il Venezia sembra la Fiorentina. Vecchi problemi e nervosismo: effetti del caso Vlahovic? - violanews : ??Il caso #Vlahovic ha avuto impatto zero? Il sospetto è che sia successo esattamente il contrario?? ?? ???… - fifinhoso : E si vola, #Fantacalcio ????, nonostante il caso #Vlahovic -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Vlahovic

L'esterno della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato deldopo il match con il Venezia Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina, ai microfoni di DAZN ha parlato dele della contestazione avvenuta dopo la partita con il ...La rabbia a Venezia dopo la sconfitta per 1 - 0. I giocatori erano andati a salutare i tifosi dopo la sconfitta.non rinnoverà e potrebbe andare alla Juventusè sempre più unper la Fiorentina. Ieri sera a Venezia è esplosa la rabbia dei tifosi viola per il mancato gol. Al termine di Venezia - Fiorentina attimi di tensione tra i sostenitori ...La Nazione si chiede se davvero - come ha cercato di autoconvincersi Italiano durante la settimana - il caso Dusan Vlahovic abbia ha avuto impatto zero all’interno del fortino viola.Movimentato dopo-partita a Venezia: Venuti e Biraghi devono difendere l’attaccante dalla contestazione dei sostenitori della Fiorentina.