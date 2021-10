Caso tamponi | vittoria di Lotito | inibito solo due mesi Era stato condannato a dodici

(Di martedì 19 ottobre 2021)due. È una grandeper il presidente della Lazio che in Appello eradi inibizione (in primo grado a sette). Se fossea più di dieci, non avrebbe più potuto ricoprire l’incarico di consigliere federale. “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite presieduta da Marco Lipari, chiamata dal Collegio di Garanzia del Coni ad effettuare una nuova valutazione della misura della sanzione sul ‘’ legato alla Lazio, ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio, dai medici Ivo Pulcini e ...

sportface2016 : +++Caso tamponi #Lazio, #Lotito condannato a due mesi di inibizione: la nuova sentenza gli evita di decadere dal ru… - Gazzetta_it : I giorni che Inzaghi non può sbagliare. Caso tamponi Lazio, serve una sanzione seria. L'editoriale del direttore St…

"La corte presieduta da Marco Lipari - si legge nella nota della Figc -, chiamata dal Collegio di Garanzia del Coni ad effettuare una nuova valutazione della misura della sanzione sul caso tamponi' legato alla Lazio, ha parzialmente accolto i reclami proposti dal presidente del club Claudio Lotito, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia. In mattinata la Procura aveva chiesto 10 mesi per Claudio Lotito (e 11 per i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia) nell'ambito del processo - bis della giustizia sportiva sul caso tamponi.