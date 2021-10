Caso tamponi Lazio | giornata decisiva per Lotito | le ultime

(Di martedì 19 ottobre 2021) Oggi la Corte d’Appello si esprimerà su Claudioin merito alla questione deiin casa: leNuovo capitolo della vicenda. Oggi infatti la Corte d’appello federale giudicherà per la seconda volta Claudioe i due medici Pulcini e Rodia. La, come spiega il Corriere dello Sport, risultaperchè in base al tipo di sanzione il presidente biancoceleste decadrebbe dalla carica di consigliere federale. La pena, osservando le indicazioni del Collegio di garanzia, dovrebbe essere inferiore a 12 mesi ma se supererà i 10 mesi e un giorno perscatterebbe il provvedimento. L’appuntamento è per questa mattina alle 11 col dispositivo della sentenza atteso in serata. ...

RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-1). A fronte di 32.969 tamponi effettuati, sono 112 i nuovi positiv… - Gazzetta_it : I giorni che Inzaghi non può sbagliare. Caso tamponi Lazio, serve una sanzione seria. L’editoriale del direttore St… - signoryale : #gazzettadellosport avete rotto i coglioni con il caso tamponi Lazio. Adesso addirittura variante Delta quando nean… - ilCalcio_viglie : '..avviene un fatto insolito..il presidente del Collegio Franco Frattini...accoglie l’istanza della #Lazio...ricorr… - LazionewsEu : Caso tamponi: oggi è il giorno del processo ma #Lotito non ci sarà - -

Ultime Notizie dalla rete : Caso tamponi

Alle ore 11 tornerà a riunirsi la Corte d'Appello Federale per esaminare ildeidella Lazio , aperto da un anno. Non sono bastati tre gradi di giudizio sportivo e un'inchiesta della ...Anche se, in qualche, a malavoglia tra chi fino a questo momento ancora non si era sottoposto ... I farmacisti "Registriamo un incremento delle richieste didel 6 - 7% afferma Riccardo ...C'è però una incongruenza politico-scientifica per i lavoratori che arrivano dall'Est Europa vaccinati con Sputnik: per loro nessuna deroga, ma ai cittadini di San Marino (stesso vaccino) è stata data ...UDINE. A pochi giorni dall’applicazione del Green pass nelle aziende, fino al 15 per cento dei dipendenti non ha fatto né vaccino né tampone. Questa la percentuale delle assenze rilevata lunedì 18 ott ...