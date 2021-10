Caso tamponi Lazio, FIGC: “Sconcerto per sanzioni incongrue in tempo di Covid” (Di martedì 19 ottobre 2021) In giornata, la Corte di appello federale aveva chiuso il Caso dei tamponi in casa Lazio infliggendo due mesi di inibizione a Claudio Lotito, oltre che cinque mesi ai medici sociali Pulcini e Rodia. La Procura Federale della FIGC, come raccolto dall’Ansa, ha espresso la volontà di aspettare le motivazioni per tale sanzione, valutando la possibilità di proporre ricorso al Collegio di Garanzia. Fonti vicine alla Procura hanno infatti espresso “Sconcerto per l’irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di vioLazioni gravi dei protocolli anti-Covid consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) In giornata, la Corte di appello federale aveva chiuso ildeiin casainfliggendo due mesi di inibizione a Claudio Lotito, oltre che cinque mesi ai medici sociali Pulcini e Rodia. La Procura Federale della, come raccolto dall’Ansa, ha espresso la volontà di aspettare le motivazioni per tale sanzione, valutando la possibilità di proporre ricorso al Collegio di Garanzia. Fonti vicine alla Procura hanno infatti espresso “per l’irrogazione die prive di afflittività a fronte di vioni gravi dei protocolli anti-consumate in uno dei periodi più difficili di pandemia nel nostro Paese”. SportFace.

