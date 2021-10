Caso tamponi, la Procura Figc valuta il ricorso: «Pena incongrua a Lotito» (Di martedì 19 ottobre 2021) La Procura federale della Figc – riporta l’ANSA – attenderà le motivazioni della Corte di appello federale per decidere se proporre ricorso al Collegio di Garanzia, dopo la sentenza che ha inflitto due mesi di inibizione al presidente della Lazio, Claudio Lotito, per il Caso tamponi. Fonti vicine alla Procura però non nascondono “sconcerto per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) Lafederale della– riporta l’ANSA – attenderà le motivazioni della Corte di appello federale per decidere se proporreal Collegio di Garanzia, dopo la sentenza che ha inflitto due mesi di inibizione al presidente della Lazio, Claudio, per il. Fonti vicine allaperò non nascondono “sconcerto per L'articolo

