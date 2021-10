Caso tamponi, il legale di Lotito: “Respinte le richieste assurde della Procura” (Di martedì 19 ottobre 2021) “C’è soddisfazione per la sentenza, nel senso che sono state Respinte le assurde richieste della Procura che non avevano veramente ragion d’essere”. Lo ha detto il prof. Romano Vaccarella, legale del presidente della Lazio Claudio Lotito, all’Adnkronos dopo la sentenza della Corte federale di appello della Figc, nel processo bis per il Caso dei protocolli Covid, che ha quasi interamente accolto i reclami proposti dal presidente del club biancoceleste, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla società, determinando così la sanzione in 2 mesi di inibizione per Lotito e in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. Uno sconto che soddisfa i ricorrenti: “Le richieste ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) “C’è soddisfazione per la sentenza, nel senso che sono stateleche non avevano veramente ragion d’essere”. Lo ha detto il prof. Romano Vaccarella,del presidenteLazio Claudio, all’Adnkronos dopo la sentenzaCorte federale di appelloFigc, nel processo bis per ildei protocolli Covid, che ha quasi interamente accolto i reclami proposti dal presidente del club biancoceleste, dai medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia e dalla società, determinando così la sanzione in 2 mesi di inibizione pere in 5 mesi di inibizione per Pulcini e Rodia. Uno sconto che soddisfa i ricorrenti: “Le...

