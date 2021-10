Caso Tamponi | 2 mesi di inibizione a Lotito | 50mila euro per la Lazio

Advertising

sportface2016 : +++Caso tamponi #Lazio, #Lotito condannato a due mesi di inibizione: la nuova sentenza gli evita di decadere dal ru… - Gazzetta_it : Caso tamponi, la corte d’appello ha deciso: 2 mesi a Lotito, 5 ai medici #lazio - Agenzia_Ansa : Caso tamponi, 2 mesi in appello e Claudio Lotito torna in pista. Riduzione drastica squalifica, il n.1 della Lazio… - 71_beagle : @Gazzetta_it Gravina & Co. fanno di tutto per eliminare gli avversari, e alla fine il mostro sarebbe #Lotito? - emamarro : RT @CalcioFinanza: Caso tamponi, la Procura Figc valuta il ricorso: «Sconcerto per la pena incongrua a Lotito» -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Tamponi

Dopo la sentenza della Corte federale sulin casa Lazio, la Procura della FIGC sarebbe irritata per il verdetto Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la sentenza sulin casa Lazio la Procura dell FIGC ...ROMA - La Figc non nasconde il suo disappunto per la sentenza che ha inflitto due mesi di inibizione al presidente della Lazio, Claudio Lotito, per il: " C'è sconcerto per l'irrogazione di sanzioni incongrue e prive di afflittività a fronte di violazioni gravi dei protocolli anti - Covid consumate in uno dei periodi più difficili di ...In Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 146.018. I nuovi positivi sono 412, il rapporto è pari allo 0,2% sul totale dei tamponi .... Si tratta in sostanza degli interventi delle ambu ...Sono 2.697 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi sono 662.000 e il tasso di positività è pari allo 0,4 per cento, mentre ieri era allo 0,7 per cento. I decessi sono ...