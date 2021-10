Caso Polonia | Von der Leyen | “Sentenza della corte polacca è sfida all’Ue” Morawiecki | “No a ricatti”

Leggi su tpi

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ancora scintille tra lae il Parlamento europeo: parla prima Ursula von der, dice che lasta lanciando una “diretta” alle basi giuridiche dell’Unione europea e promette che “reagiremo” indicando che ci sono “tre opzioni” in mano a Bruxelles. Poi la parola passa al primo ministro polacco Mateusz: “non vogliamo uscire”, ma respinge il Superstato europeo e dice che l’Ue “non deve superare i limiti”. Il vicepresidente del Parlamento Europeo Pedro Silva Pereira, che presiede al posto di David Sassoli, in Italia per motivi di salute, ha invitato diverse volte il premier polacco, che ha fatto un discorso ben oltre la mezz’ora, a concludere. Von dersi è detta “profondamente preoccupata” per ladel Tribunale Costituzionale ...