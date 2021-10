Caso Di Lorenzo in Europa League: il terzino potrà giocare contro il Legia? (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Napoli, dopo aver battuto il Torino e aver conquistato l'ottava vittoria consecutiva in campionato, non può fermarsi. Gli azzurri sono subito scesi in campo a Castel Volturno per preparare la sfida di Europa League contro il Legia Varsavia di giovedì. Di Lorenzo Europa League C'è un Caso che però ha tenuto banco in casa Napoli e che ha fatto preoccupare non poco i tifosi azzurri. Secondo la grafica della UEFA, contro lo Spartak Mosca tra i diffidati azzurri c'erano Rrahmani e Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli è stato ammonito sul finire del primo tempo in seguito a una rissa scoppiata in area di rigore partenopea. In teoria, sarebbe dovuta scattare la squalifica. Ma c'è stato un ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Napoli, dopo aver battuto il Torino e aver conquistato l'ottava vittoria consecutiva in campionato, non può fermarsi. Gli azzurri sono subito scesi in campo a Castel Volturno per preparare la sfida diilVarsavia di giovedì. DiC'è unche però ha tenuto banco in casa Napoli e che ha fatto preoccupare non poco i tifosi azzurri. Secondo la grafica della UEFA,lo Spartak Mosca tra i diffidati azzurri c'erano Rrahmani e Di. Ilex Empoli è stato ammonito sul finire del primo tempo in seguito a una rissa scoppiata in area di rigore partenopea. In teoria, sarebbe dovuta scattare la squalifica. Ma c'è stato un ...

