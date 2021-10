Caro Porro, dopo due anni la scuola italiana è ancora ostaggio del Covid (Di martedì 19 ottobre 2021) Da ormai due anni la scuola si trova a dover convivere con l’emergenza sanitaria. L’anno scolastico 2019-2020 si è concluso svolgendo per la prima volta la Dad, in un grande spaesamento e nel pieno della pandemia. Noi docenti abbiamo fatto il possibile per attrezzarci e affrontare questa trasposizione, per rendere la didattica altrettanto efficace. I più ottimisti credevano che si trattasse solo di una brutta parentesi, sappiamo tutti infatti che l’insegnamento a distanza non è efficace, né da un punto di vista didattico, men che meno sotto l’aspetto relazionale, quanto la didattica in presenza. A settembre 2020 la scuola ha ripreso in presenza, previo rispetto delle misure sanitarie che ormai tutti conosciamo: l’obbligo di indossare la mascherina poteva essere derogato solo se, una volta in aula, si rimaneva in posizione statica e ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 19 ottobre 2021) Da ormai duelasi trova a dover convivere con l’emergenza sanitaria. L’anno scolastico 2019-2020 si è concluso svolgendo per la prima volta la Dad, in un grande spaesamento e nel pieno della pandemia. Noi docenti abbiamo fatto il possibile per attrezzarci e affrontare questa trasposizione, per rendere la didattica altrettanto efficace. I più ottimisti credevano che si trattasse solo di una brutta parentesi, sappiamo tutti infatti che l’insegnamento a distanza non è efficace, né da un punto di vista didattico, men che meno sotto l’aspetto relazionale, quanto la didattica in presenza. A settembre 2020 laha ripreso in presenza, previo rispetto delle misure sanitarie che ormai tutti conosciamo: l’obbligo di indossare la mascherina poteva essere derogato solo se, una volta in aula, si rimaneva in posizione statica e ...

