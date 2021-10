Caro energia | Bubbico AU | ragionare su impiego più efficace delle risorse del bonus sociale

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per il presidente e amministratore delegato di Acquirente Unico, Filippo, per contenere l’impatto delsulle bollettefamiglie più svantaggiate “la soluzione che appare più sostenibile e applicabile in tempi brevi è il mantenimento della funzione di garanzia della fornitura, a condizioni economiche trasparenti che riflettano costi efficienti di approvvigionamento”. “Questo modello di fornitura dedicata – ha precisatoin audizione in commissione Industria al Senato sulle misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale – non sostituisce, tuttavia, altre auspicabili misure strutturali di politica energetica e“. Il numero uno di Acquirente Unico ha suggerito la ...

Per il presidente e amministratore delegato di Acquirente Unico , Filippo Bubbico , per contenere l'impatto delsulle bollette delle famiglie più svantaggiate "la soluzione che appare più sostenibile e applicabile in tempi brevi è il mantenimento della funzione di garanzia della fornitura , a ......14%, spinta dalle indiscrezioni sull'intenzione del governo spagnolo di tagliare le imposte sui fornitori di(inclusa la sua controllata Endesa) introdotte per compensare ilbollette. ...Per il presidente e amministratore delegato di Acquirente Unico, Filippo Bubbico, per contenere l'impatto del caro energia sulle bollette ...Un miliardo per il taglio delle bollette energetiche. È lo stanziamento che, a quanto si apprende, è stato annunciato in cabina di regia sul ...