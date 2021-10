Carmine Insigne come papà Lorenzo | tiraggio e golVIDEO

Carmine Insigne come papà Lorenzo, tiraggio e gol(VIDEO) (Di martedì 19 ottobre 2021) come si dice, “tal padre, tale figlio”, è così Carmine Insigne, il figlio di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha messo a segno un tiro a giro e gol. Il giovane Insigne sembra promettere bene come futuro erede del capitano che in questi giorni è sotto i riflettori per il terzo rigore sbagliato in stagione L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 ottobre 2021)si dice, “tal padre, tale figlio”, è così, il figlio di, capitano del Napoli, ha messo a segno un tiro a giro e gol. Il giovanesembra promettere benefuturo erede del capitano che in questi giorni è sotto i riflettori per il terzo rigore sbagliato in stagione L'articolo ilNapolista.

