Carmen Russo minaccia di lasciare il GF VIP 6 dopo la litigata con Katia Ricciarelli (Di martedì 19 ottobre 2021) Tra i momenti più interessanti della puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri, c'è stato il faccia a faccia tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. dopo che la cantante ha nominato la sua compagna di viaggio, è successo di tutto. Del resto che in quella casa gli equilibri siano così precari e che ci sia tanto che cova sotto la cenere, solo il conduttore e gli autori non l'hanno capito, visto che continuano a dare spazio a inutili siparietti e sorprese, quando con una sola dinamica tra concorrenti, potrebbero riempiere la puntata di 4 ore. E ne è stata dimostrazione la litigata infuocata che c'è stata tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Ma non solo. La Russo in 3 minuti ha detto tutte le cattiverie che ...

