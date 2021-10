Carlo Levi e la fotografia | conferenza a Roma

(Di martedì 19 ottobre 2021) Una giornata di studi per il progetto “L’archivio fotografico di un protagonista del Novecento:”. Daniela Fonti e Antonella Lavorgna curano l’iniziativa. “In primo piano luoghi e gente d’Italia” è in programma il 22 ottobre alle 10.30 negli spazi della Temple University Rome. “SE QUESTO È UN UOMO”. RITROVATA PAGINA DEL MANOSCRITTO DI PRIMO

"L'Art Bridge Russia-Italy" composto da Natalia Savinova mezzosoprano, Sergio Delmastro clarinetto, Victor Yampolsky pianoforte, Carlo Minzi pianoforte, si esibirà per la prima volta ad Alessandria, all'Auditorium Pittaluga del Conservatorio Vivaldi, a partire dalle 17 ...
Esce nelle sale italiane Lucus a Lucendo. A proposito di Carlo Levi, il film documentario di Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi, ...