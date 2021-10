Can Yaman, scintille di passione con Francesca Chillemi: le FOTO sul set (Di martedì 19 ottobre 2021) I due colleghi si mostrano molto affiatati sul set di Viola come il mare. Can Yaman sembra essersi impegnato mente e corpo nel suo nuovo progetto lavorativo, una fiction televisiva… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 19 ottobre 2021) I due colleghi si mostrano molto affiatati sul set di Viola come il mare. Cansembra essersi impegnato mente e corpo nel suo nuovo progetto lavorativo, una fiction televisiva… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetTgcom24 : Can Yaman a Palermo, guarda le “scene” che mostrano il feeling con Francesca Chillemi #canyaman… - GDS_it : #Palermo, fan in delirio per #CanYaman. Bagno di folla e selfie all'uscita dall'hotel - froshani6 : RT @CClub1989: ANTEPRIMA ESCLUSIVA ?? Sul set con Francesca Chillemi e Can Yaman ?? Siamo stati gli unici invitati alle riprese di “Viola com… - froshani6 : RT @CanKalpli: Estratto dell' intervista @tvsorrisi di Francesca Chillemi e Can Yaman sul set di Viola come il Mare ???? 19/10/21 'La sto… - MimmaRocca : RT @canyamanitalian: Can Yaman x TUDORS ?? ?? Roma ???????? Stile inconfondibile del nostro King ?????? #CanYaman #TudorsItaly #TudorsOfficia… -