Campania, De Luca e il caso della scuola di Qualiano: «20 studenti positivi al Covid, 99% sono figli di No vax» (Di martedì 19 ottobre 2021) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento a Industria Felix a Napoli, ha fatto sapere che oggi ha ricevuto un messaggio che lo ha «fatto arrabbiare». «Mi dicevano che in una scuola di Qualiano ci sono 20 studenti e 7 docenti positivi (al Covid, ndr). Abbiamo fatto il contact tracing e per il 99 per cento sono figli di genitori non vaccinati». «Non ho parole – ha tuonato – per esprimere il mio disprezzo per chi non ha rispetto per i propri figli. Confondere il diritti alla libertà con il diritto di contagiare colleghi e familiari e mettere a rischio la ripresa economica del Paese mi indigna». Ne ha approfittato per ribadire che la regione è «per ...

